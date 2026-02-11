Siracusa, al via la sperimentazione del Mercato del contadino in largo Di Giovanni

Inizierà ufficialmente domani (12 febbraio) la fase sperimentale del nuovo Mercato del contadino di largo Ettore di Giovanni, lungo viale Tica. Ne dà notizia il vice sindaco e assessore alla Attività produttive, Edy Bandiera, i cui uffici hanno acquisito le istanze dei produttori agricoli e rilasciato le necessarie autorizzazioni.

​L’iniziativa è il frutto di una mozione presentata il 9 ottobre scorso in consiglio comunale dal presidente della prima commissione consiliare, Luigi Cavarra, e approvata all’unanimità dei presenti in aula. Il progetto, si disse, punta a migliorare la qualità della vita dei residenti in un’ottica di sostenibilità, favorendo l’incontro tra cittadini, produttori e famiglie.

​L’iniziativa si svolgerà per quattro giovedì consecutivi, dalle 7 alle 14, e sarà dedicata alla vendita di prodotti a chilometro zero, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e sostenere l’economia locale.