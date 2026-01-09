Ultime news

Siracusa, al via la sperimentazione del “Mercato del contadino” in largo Ettore Di Giovanni

Nota del consigliere comunale Luigi Cavarra

“Prenderà ufficialmente avvio giovedì prossimo (15 gennaio) la fase sperimentale di un nuovo Mercatino del Contadino in largo Ettore Di Giovanni, lungo viale Tica. L’iniziativa nasce dalla mozione presentata il 9 ottobre 2025 in consiglio comunale dal sottoscritto e approvata all’unanimità dai presenti, che ringrazio. Un segnale forte di condivisione e sensibilità istituzionale verso un progetto che punta a rafforzare la qualità della vita dei residenti e promuovere un modello di sviluppo sostenibile”, così in una nota il consigliere comunale Luigi Cavarra.

“Il nuovo mercato di prossimità rappresenta un’opportunità importante per il quartiere Akradina: favorisce la riduzione della mobilità, poiché consente ai cittadini di rifornirsi vicino casa; promuove prodotti a chilometro zero valorizzando le filiere agricole locali; contribuisce alla rivitalizzazione di aree urbane al di fuori del centro storico; sostiene lo sviluppo economico delle piccole aziende agricole del territorio. L’auspicio è che questa fase sperimentale possa registrare risultati positivi e diventare un modello replicabile, aprendo la strada, ove possibile, all’attivazione di ulteriori mercatini anche in quartieri più decentrati, rispondendo così alle esigenze di una Città viva, diffusa e sempre più sostenibile”, aggiunge Cavarra.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e invito la cittadinanza a partecipare e sostenere questa importante iniziativa”, conclude.

 


