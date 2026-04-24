Siracusa, al via la stagione balneare 2026: sicurezza e accessibilità al centro del piano della Capitaneria

Partirà il prossimo 1 maggio e si concluderà il 31 ottobre la stagione balneare 2026 nel Compartimento marittimo di Siracusa. In vista dell’avvio, la Capitaneria di Porto di Siracusa ha convocato un incontro di coordinamento con i rappresentanti dei Comuni costieri, dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente e degli enti gestori delle aree protette.

Un momento di confronto operativo che ha coinvolto anche il Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio e la Riserva Naturale di Vendicari, con l’obiettivo di garantire una fruizione sicura del litorale compreso tra il Faro Penisola Magnisi, nel territorio di Priolo Gargallo, e la foce del Pantano Longarini, nel comune di Pachino, includendo anche i litorali di Melilli, Avola, Noto e Portopalo di Capo Passero.

Al centro dell’incontro, i contenuti dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.46/2025, che disciplina le attività turistico-balneari e il servizio di salvamento, con particolare attenzione alla tutela della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione.

Tra i punti richiamati, la delimitazione delle aree riservate alla balneazione, che durante la stagione saranno interdette alla navigazione dalle 9 alle 19 fino a 200 metri dalle spiagge – con una fascia cuscinetto di ulteriori 50 metri – e fino a 100 metri dalle coste a picco.

Particolare attenzione è stata posta anche al corretto posizionamento di boe e gavitelli per segnalare le zone balneabili e quelle potenzialmente pericolose, così come all’obbligo di cartellonistica informativa nei tratti privi di assistenza o soggetti a fenomeni erosivi.

Durante il tavolo, la Capitaneria ha inoltre sensibilizzato le amministrazioni comunali sull’importanza di garantire accessi liberi e sicuri al mare, con particolare riguardo all’accessibilità per le persone con disabilità, attraverso adeguati apprestamenti sulle aree demaniali e sulla battigia.

Un percorso di coordinamento che punta a coniugare sicurezza, tutela ambientale e piena fruibilità del litorale in vista della nuova stagione estiva.