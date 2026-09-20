Siracusa, al via l’Ortigia Film Festival 2026: memoria e visione tra cinema e arte

Cultura · questa sera

Prende il via questa sera l’Ortigia Film Festival 2026. “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro” è il tema scelto per la XVIII edizione della manifestazione, in programma a Siracusa dal 20 al 26 settembre. Un invito a riflettere sul cinema come luogo capace di conservare la memoria e, allo stesso tempo, trasformarla in visione e possibilità.

Nel cuore di Ortigia, tra storia e paesaggi sospesi tra pietra e mare, il festival proporrà una settimana di cinema, incontri ed eventi dedicati agli autori, agli interpreti e ai professionisti del settore. In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla frammentazione, OFF sceglie di valorizzare il tempo dell’ascolto, della riflessione e della leggerezza intesa come forma di resistenza culturale.

Il cuore della manifestazione resta il cinema, con tre sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi, dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso Internazionale Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi, che offriranno uno sguardo sulle nuove produzioni italiane e internazionali.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Accanto alle sezioni in gara trovano spazio numerosi percorsi tematici: Cinema Women, dedicato alle giovani registe e alle questioni sociali e di genere; Cinema & Animazione; La Voce del Mare, che approfondisce il rapporto con l’ecosistema marino e l’identità di Siracusa; e OFF Scuole, rivolto ai giovani talenti della formazione audiovisiva europea.

Le giurie saranno composte da personalità di primo piano del panorama cinematografico italiano. Carla Signoris presiederà la giuria del Concorso Lungometraggi insieme a Gloria Satta e Fabio Segatori. Per il Concorso Documentari la presidenza sarà affidata a Mattia Colombo, affiancato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, diretta artisticamente da Costanza Quatriglio. La giuria dei Cortometraggi sarà invece presieduta da Pier Giorgio Bellocchio, con Caterina Guzzanti e Paola Columba. Previsto anche il Premio del Pubblico per ciascuna sezione.

Questa sera, l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection ospiterà, a partire dalle 19, l’evento inaugurale del festival con la presentazione dell’installazione “OFF18 Leuzzi: Memoria Futura”, dedicata all’artista Mirko Leuzzi, autore di “Quando il vento non soffiava”, opera scelta come immagine ufficiale del manifesto di OFF 2026.

L’installazione raccoglie tre opere dell’artista – Margherita, Vorrei ancora un po’ di tempo e Nel giardino – che rimarranno esposte negli spazi dell’Ortea Palace Hotel per tutta la durata della manifestazione, offrendo agli ospiti, ai visitatori e alla città un’occasione di incontro tra arte contemporanea e cinema. La serata sarà accompagnata da un intermezzo musicale a cura di Ernesto Marciante.