Siracusa, al via prima rilevazione delle letture dei contatori idrici: le zone interessate

Attualità · Aretusacque

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Aretusacque informa i cittadini che nei prossimi giorni prenderà avvio, nel territorio comunale di Siracusa, la prima campagna di rilevazione delle letture dei contatori idrici effettuata dalla Società nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato. Il personale incaricato che si occuperà delle rilevazioni sarà munito di tesserino di riconoscimento aziendale.

L’attività è finalizzata all’acquisizione di dati aggiornati sui consumi delle utenze e a garantire una fatturazione sempre più puntuale, trasparente e aderente agli effettivi consumi registrati.

La prima area interessata dalle attività di rilevazione comprende le seguenti zone: Teocrito, Von Platen, Politi Laudien, Arsenale, Santa Lucia, Riviera Dionisio il Grande, Ortigia, Zona Umbertina, Stazione/Via Elorina, Mazzarrona, Grottasanta, Tunisi, Servi di Maria, Filisto, Tisia, Tica, Zecchino, Contrada Canalicchio e Necropoli del Fusco.

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La Società invita gli utenti a collaborare agevolando, ove necessario, le operazioni accesso e lettura e ricorda che è sempre possibile comunicare autonomamente la lettura del proprio contatore attraverso il servizio di autolettura con le seguenti modalità:

* contattando il Call Center al numero verde 800.222.666;

* inviando un SMS al numero 339.9940953 nel seguente formato: codiceutenza#codicecliente#autolettura;

* recandosi presso lo sportello commerciale di Aretusacque, in Via Santa Panagia 141/E a Siracusa.

L’avvio della campagna di lettura rappresenta un importante passaggio nel percorso di consolidamento del servizio e di miglioramento della relazione con l’utenza, nell’ottica di una gestione sempre più efficiente, moderna e vicina alle esigenze dei cittadini.

Aretusacque coglie, inoltre, l’occasione per ricordare che è possibile attivare gratuitamente il servizio di Bolletta Web che consente di ricevere le bollette direttamente tramite posta elettronica, riducendo i tempi di consegna e contribuendo alla sostenibilità ambientale attraverso la diminuzione del consumo cartaceo.

L’attivazione della Bolletta Web può essere richiesta:

* inviando una richiesta all’indirizzo e-mail servizioclienti@aretusacque.it<mailto:servizioclienti@aretusacque.it>;

* presso lo sportello commerciale di Via Santa Panagia 141/E a Siracusa.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione, confermando il proprio impegno nella costruzione di un rapporto sempre più diretto, trasparente ed efficace con l’utenza.