Siracusa, al Vittorini lavori fermi in attesa della Soprintendenza e caos davanti ai cancelli. La dirigente: “situazione abominevole per una scuola”

Cambiano le regole di accesso all’Istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa: la scuola sta affrontando gravi difficoltà nella gestione degli spazi e nella sicurezza degli studenti, a causa dei lavori per la costruzione della nuova mensa scolastica bloccati dalla Soprintendenza. Da mesi, infatti, il cortile e gli spazi interni della scuola sono stati invasi dagli scavi, con la terra di riporto accumulata, creando disagi per le attività quotidiane e mettendo a rischio l’incolumità degli alunni.

La dirigente scolastica Pinella Giuffrida, ai microfoni di SiracusaNews, ha spiegato che questa disposizione degli spazi ha comportato un cambiamento nelle regole di accesso. Fino a poco tempo fa, i genitori potevano entrare all’interno della scuola per prelevare i propri figli, ma da qualche settimana è stato necessario fermare l’ingresso dei genitori per evitare il pericoloso incontro tra chi entra e chi esce, che ha già causato alcuni incidenti.

“Ci sono stati episodi in cui i bambini sono stati travolti dalla folla di genitori, creando un serio rischio di incidenti. Per fortuna, nessun bambino si è fatto male gravemente, ma si è trattato comunque di incidenti mancati, dove la caduta non ha avuto conseguenze gravi”, ha spiegato la dirigente. L’incidente, seppur senza danni fisici rilevanti, ha portato la scuola a rivedere le modalità di accesso, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti. In attesa che i lavori vengano sbloccati, la scuola ha attivato misure temporanee per cercare di limitare i rischi, ma le difficoltà restano

Il vero problema, però, è la situazione legata ai lavori di costruzione della mensa, finanziati dal Pnrr. Questi lavori sono stati bloccati dalla Soprintendenza per il ritrovamento di resti archeologici. Da giugno, infatti, gli scavi necessari per la realizzazione della mensa sono fermi, con la terra di riporto che non può essere spostata finché non si riceverà il via libera ufficiale.

“Se i lavori venissero finalmente sbloccati, potremmo riprendere e completare la mensa, ma al momento siamo bloccati da una burocrazia che sta creando enormi difficoltà”, ha dichiarato la preside, che ha anche sottolineato l’impatto negativo che questa situazione sta avendo sulle famiglie e sull’organizzazione scolastica: “Il progetto della mensa sarebbe una risorsa fondamentale per la scuola, per garantire ai bambini un pranzo regolare e avere degli spazi più adeguati per le attività. Ma siamo fermi da mesi, con il cortile della scuola invaso dagli scavi e senza una data certa per la conclusione dei lavori”.

La Giuffrida ha inoltre rivelato che la scuola ha già chiesto al Comune di intervenire per interdire l’accesso alla strada durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Questo intervento, infatti, potrebbe alleggerire il traffico veicolare e consentire una gestione più sicura dell’ingresso dei bambini: “se il traffico fosse limitato, potremmo gestire meglio l’uscita dei bambini, senza il rischio di essere travolti dalla folla”.

Tuttavia, il vero nodo resta la mancanza di spazi all’interno della scuola, che continua a causare enormi disagi. “Non possiamo permettere che la scuola venga danneggiata in questo modo – conclude – Stiamo parlando di più di 900 famiglie che stanno subendo i disagi di un ritardo che si sta prolungando da troppo tempo. Si tratta di un progetto che serve tanto alla scuola, alle famiglie e all’intera comunità e questa situazione è veramente abominevole”.