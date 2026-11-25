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Siracusa, albero invade il marciapiede, tombino divelto
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«Desidero segnalare la pericolosità di un tombino divelto, già segnalato a codesta testata il 10 novembre 2025, e un albero le cui ramificazioni ostruiscono la segnaletica stradale e del tutto il passaggio pedonale sul marciapiede. Il tutto in via caduti di Nassiriya fronte scuola Archimede»un lettore, via WhatsApp
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