Siracusa, Alessandro Centonze nominato presidente di sezione penale della Cassazione

Attualità · suprema corte

Un nuovo e prestigioso incarico per il magistrato siracusano Alessandro Centonze, nominato presidente di sezione penale della Corte di cassazione. Il via libera del plenum del Consiglio superiore della magistratura arriva dopo la proposta formulata all’unanimità dalla Quinta Commissione, con il concerto del ministro della Giustizia.

Nato nel 1967 a Siracusa, Centonze vanta una lunga carriera nella magistratura, iniziata negli uffici giudiziari siciliani e proseguita ai vertici della giurisdizione di legittimità. Entrato in magistratura nel 1996, ha assunto nel dicembre 1997 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Nell’agosto 2002 è passato alla Procura di Catania, mentre dal dicembre 2006 ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale etneo.

Nel corso della sua esperienza professionale ha affrontato procedimenti di particolare complessità e, tra il 2010 e il 2011, ha prestato servizio anche al Tribunale di Gela, contribuendo a fronteggiare le carenze di organico dell’ufficio giudiziario. Dal luglio 2014 è consigliere della Corte di cassazione, dove ha maturato una significativa esperienza presso la Prima Sezione penale, distinguendosi anche per l’attività organizzativa e per il lavoro svolto nell’Ufficio Spoglio.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La proposta di nomina è stata accompagnata da una valutazione particolarmente positiva del percorso professionale del magistrato. La Quinta Commissione del Csm ha infatti ritenuto Centonze il candidato maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico, valorizzandone l’esperienza giudiziaria, le capacità organizzative e la preparazione giuridica. Il nuovo incarico rappresenta un ulteriore avanzamento nella carriera del magistrato siracusano, chiamato ad assumere funzioni direttive all’interno della Suprema Corte.

Con la nomina a presidente di sezione penale della Cassazione, Centonze raggiunge così un importante traguardo professionale, dopo quasi trent’anni di attività nella magistratura italiana.