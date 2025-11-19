Siracusa, Alessandro Drago è il nuovo presidente della Consulta provinciale studentesca

Il 18 novembre 2025 si è tenuta la prima plenaria della Consulta Provinciale Studentesca, durante la quale si è svolto l’insediamento dei nuovi rappresentanti eletti in tutti gli istituti del territorio siracusano. Nel corso della seduta sono state inoltre rinnovate le elezioni della Giunta esecutiva e dei presidenti delle commissioni tematiche e territoriali.

Al presidente uscente Alessandro Giangrande, ormai studente universitario, subentra Alessandro Drago, studente del “Federico II di Svevia” di Siracusa.

A seguito della proclamazione, il presidente Drago ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, dichiarando: “Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni di squadra, ai professori e ai dirigenti scolastici che hanno appoggiato la mia candidatura e che hanno lavorato con impegno per raggiungere questo risultato”.

Drago ha poi evidenziato il valore del ruolo affidatogli: “Essere chiamato a rappresentare gli studenti della provincia di Siracusa è per me un grande onore. Mi impegnerò affinché le nostre voci siano ascoltate e le nostre esigenze trovino spazio nelle sedi opportune”.

Infine, ha delineato le priorità del proprio mandato: “L’obiettivo è costruire un anno ricco di iniziative, partecipazione e crescita. Sono certo che, lavorando insieme, potremo raggiungere traguardi importanti”.

La Consulta rende nota anche la composizione della nuova Giunta esecutiva: vicepresidente: Mario Costa, Liceo “Leonardo Da Vinci” di Floridia; segretaria: Gaia Allanni, Liceo “Gargallo” di Siracusa; assistente del Presidente: Carlotta Formisano, I.I.S.S. “O.M. Corbino” di Siracusa

La Consulta Provinciale Studentesca di Siracusa augura al presidente Alessandro Drago e all’intera squadra di presidenza un buon lavoro, con l’auspicio che il nuovo mandato possa essere caratterizzato da spirito di collaborazione, partecipazione attiva e una visione condivisa del futuro.