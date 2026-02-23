Siracusa, Alex Del Piero “abbraccia” i ragazzi di Inclusione in Movimento

Un messaggio speciale, carico di entusiasmo e significato, accompagna il cammino dell’ASD Inclusione in Movimento Siracusa APS verso le fasi finali regionali del Campionato DCPS FIGC, in programma il 28 marzo a Palermo.

A rivolgere un augurio ai ragazzi della formazione siracusana è stato anche che ha voluto sottolineare il valore sportivo e umano del traguardo raggiunto. Un riconoscimento importante per una realtà che, attraverso il calcio, promuove inclusione, partecipazione e crescita personale.

“Un piccolo video per l’associazione Inclusione in Movimento, per tute le persone che ci lavorano e che dedicano tempo, passione e amore per questo splendido progetto. Ma soprattutto per i ragazzi che fanno parte di questa splendida famiglia: vi auguro il meglio, vi abbraccio con tanto affetto e vi faccio il mio migliore in bocca al lupo”, dice Del Piero in un video con un sorriso sincero e benevolo.