Siracusa, Alicata attacca l’amministrazione su via Damone: “opera inaugurata e poi dimenticata”

L’ex senatore di Forza Italia, Bruno Alicata, torna a incalzare l’amministrazione comunale sul caso del parcheggio di via Damone, inaugurato nell’agosto del 2024 e chiuso appena cinque mesi dopo, nel gennaio 2025.

L’area – realizzata su un terreno classificato nel Piano Regolatore Generale come zona S3 (“attrezzature per verde, gioco e sport”) – non potrebbe infatti ospitare un parcheggio, che secondo normativa dovrebbe ricadere in una zona S4.

Per sanare l’anomalia è necessario un collaudo dell’opera, inizialmente previsto per maggio e ora rinviato a fine dicembre, seguito da una variazione urbanistica da S3 a S4.

Alicata, in una nota, utilizza toni ironici ma duri: “Che fine ha fatto Totò Baby?”, è il titolo di un film parodia degli anni ’60 con Totò – scrive l’ex senatore – che ci sovviene per descrivere quella che è ormai una farsa siracusana su cui sembra calato un oblio calcolato. E allora mi chiedo: che fine ha fatto il Parcheggio Damone? A che punto è l’iter per la variante urbanistica, sempre che sia stato attivato?”.

L’esponente forzista denuncia lo stato di abbandono dell’area: “Oggi quel parcheggio è inutilizzato, se non per le deiezioni canine, un’area lasciata a marcire e che suscita rabbia e tristezza per l’ennesima occasione mancata. Un vero peccato, ora che cominciava a evidenziarsi la bontà del progetto, con l’erbetta cresciuta tra le mattonelle drenanti a frenare il fango durante le piogge”.

Alicata critica anche il silenzio politico seguito alle prime segnalazioni: “Dopo l’eco mediatica sulla scoperta dell’errore urbanistico, anche l’iniziale verve di alcuni consiglieri comunali di opposizione sembra essersi spenta. Sarebbe importante sapere se il Comune si sia o meno attivato e con quali atti ufficiali”.

Infine, un riferimento ai disagi per residenti e commercianti: “Nel frattempo – aggiunge Alicata – le auto restano in sosta vietata lungo via Damone, in assenza di controlli, e con l’avvicinarsi del periodo natalizio i commercianti continueranno a soffrire la mancanza di parcheggi. Il ruolo di indirizzo e controllo dei consiglieri comunali potrebbe finalmente fornire risposte ai tanti interessi collettivi rimasti inevasi”.