Siracusa, Alis Bianca chiude il tour con Marracasch: emozioni e successo in tutta Italia

Si è concluso sabato 20 dicembre a Torino il tour italiano di Marracash, con un finale speciale per il ballerino siracusano Alis Bianca (Alessio Bianca), che ha partecipato come parte del corpo di ballo dello spettacolo.

Alis racconta con entusiasmo la sua esperienza: “Al primo debutto ero molto emozionato e non appena sono entrato in scena ho visto davanti a me più di 20.000 persone che urlavano ed è stata un’emozione grandissima”. Durante il tour, ha avuto l’opportunità di esibirsi in coreografie di rilievo, spesso accanto al cantante stesso. “Ricordo che alla prima ad Eboli, durante la mia performance, Marracash si è avvicinato incitandomi con una carica estrema… Da lì ho avuto un’energia indescrivibile”, racconta il ballerino.

Oltre alla parte artistica, Alis ha avuto modo di conoscere personalmente il rapper: “Marra è davvero un’artista gentile e soprattutto umile. Già dopo la prima data ha iniziato a seguirmi su Instagram, mettendomi diversi like in vari post”.

Il giovane ballerino sottolinea quanto questa esperienza sia stata significativa per lui: “Ogni live andava sempre al meglio ed è proprio lì che sentivo di essere nel posto giusto. Questa esperienza la porterò sempre dentro il mio cuore e sono super orgoglioso e grato per aver vissuto tutto questo… Ma non finirà qui”.

Ora Alis Bianca può tornare nella sua città natale di Siracusa, con l’orgoglio di averla portata in alto attraverso il suo talento e la sua dedizione, pronto per nuove sfide artistiche.