Siracusa all’87° posto per performance ambientali. Giù Palermo e Catania

Attualità · la classifica

Siracusa è all’87° posto nella classifica di Ecosistema Urbano 2026, il rapporto annuale di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che analizza le performance ambientali di 106 città capoluogo italiane.

Il report prende in esame diversi indicatori legati alla sostenibilità urbana, tra cui qualità dell’aria, gestione dell’acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Nel 2026 la media nazionale dell’indice di performance sostenibile raggiunge il 55,72%, con un incremento contenuto rispetto al 53,84% della precedente edizione.

Le criticità ambientali nelle città italiane

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Tra i principali problemi segnalati dal rapporto figurano l’inquinamento atmosferico, il consumo di suolo e il numero di auto circolanti. Preoccupano in particolare i picchi di ozono e l’aumento del consumo di suolo: nel quinquennio 2019-2024 sono stati consumati 4.726 ettari, nonostante una diminuzione complessiva della popolazione di 322.000 abitanti.

Si registrano, tuttavia, alcuni segnali positivi. La raccolta differenziata media nei capoluoghi sale al 66,15%, mentre aumentano i viaggi annuali pro capite sui mezzi pubblici, passati da 86 a 103. Migliora anche il dato relativo alla dispersione idrica, scesa al 34,7%.

La classifica nazionale

In cima alla graduatoria si collocano Mantova, Trento e Bolzano, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Tra le città del Sud si distingue Cosenza, nona, mentre Catania è al 103° posto e Palermo al 104°. Napoli chiude la classifica al 106° posto.

Il rapporto evidenzia la necessità di accelerare gli interventi per rendere le città più sostenibili e resilienti. Legambiente individua quattro priorità: maggiori risorse economiche per i Comuni dopo la fine del PNRR, attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvazione di una legge contro il consumo di suolo e più interventi di mitigazione e adattamento basati sulle soluzioni fondate sulla natura.