Siracusa, alla Balza Acradina altri sei alberi: gli studenti protagonisti della Festa dell’Ambiente

Per la Festa degli alberi 2025 l’evento congiunto di “Natura Sicula” e “Siracusa città educativa” si è focalizzato sulla conservazione ambientale e l’educazione ecologica, trasformando il Parco urbano Papa Giovanni Paolo II (ex Balza Acradina) in un laboratorio all’aperto di cittadinanza attiva e sostenibilità. L’azione centrale della giornata è stata la messa a dimora di sei giovani alberi, un contributo tangibile al ripopolamento del patrimonio arboreo del parco. Questi alberi, donati da Natura Sicula, rappresentano un investimento nel capitale naturale del territorio e si aggiungono ai sei già piantati e felicemente attecchiti l’anno precedente. L’incremento del verde urbano è essenziale per migliorare la salute dell’uomo, mitigare i cambiamenti climatici, purificare l’aria filtrando le polveri sottili e altri inquinanti atmosferici, sostenere la biodiversità fornendo rifugio e nutrimento a numerose specie di fauna selvatica. La giornata è stata destinata agli alunni del vicino Istituto comprensivo Wojtyla, giunti a piedi per prendere parte a varie attività pratiche e teoriche. I momenti di educazione ambientale hanno utilizzato strumenti creativi (musica, disegno, lettura, ballo) per veicolare i principi della tutela ambientale e della cittadinanza ecologica responsabile.

Le attività pratiche, invece, hanno incluso la raccolta dei rifiuti, un’azione diretta di decontaminazione ambientale che sottolinea l’importanza della gestione dei rifiuti e del decoro degli spazi verdi pubblici, la potatura di alcuni carrubi adulti e la messa a dimora dei giovani alberi (scavo delle buche, posizionamento dei tutori, annaffiatura), che ha offerto un’esperienza diretta del ciclo vitale delle piante e del valore del rimboschimento. L’esperienza portata a casa mira a instillare nei giovani una profonda comprensione del ruolo vitale degli alberi nell’equilibrio dell’ecosistema e un senso di responsabilità verso la tutela ambientale.

La celebrazione annuale della Festa degli Alberi, che in Italia cade il 21 novembre, serve a riflettere sull’importanza ecologica degli alberi. Sebbene la carenza di spazi verdi a Siracusa resti una criticità, l’azione di Natura Sicula non si limita a questa giornata; solo nel 2025, i volontari hanno piantato quasi un centinaio di alberi in diverse aree della provincia, come Cozzo Pantano e il boschetto delle concerie di Palazzolo Acreide, dimostrando un impegno costante nel recupero e valorizzazione degli ecosistemi locali.