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Cultura in via roma

Siracusa, alla Biblioteca Vittorini il romanzo su August von Platen, il poeta tedesco

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, alla Biblioteca Vittorini il romanzo su August von Platen, il poeta tedesco

Mercoledì 21 ottobre alle 17 la Biblioteca Museo “Elio Vittorini” di Siracusa ospiterà la presentazione di “Ho guardato la bellezza con i miei occhi”, il libro di Barbara Becheroni. È un romanzo storico sulla vita e la poesia di August von Platen, il poeta tedesco che morì a Siracusa nel 1835 ed è sepolto nel giardino di Villa Landolina.

A presentare il libro e a dialogare con l’autrice sarà Giuseppe Moscatt. Maria Burgio leggerà alcuni brani.

L’incontro è organizzato dall’Associazione culturale italo-tedesca di Siracusa insieme alla Biblioteca Vittorini e alla casa editrice Sbs Edizioni di Roma. Si terrà nella sede della biblioteca, all’interno del Palazzo del Governo, in via Roma 31, in Ortigia.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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