Siracusa, alla Biblioteca Vittorini il romanzo su August von Platen, il poeta tedesco

Cultura · in via roma

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Mercoledì 21 ottobre alle 17 la Biblioteca Museo “Elio Vittorini” di Siracusa ospiterà la presentazione di “Ho guardato la bellezza con i miei occhi”, il libro di Barbara Becheroni. È un romanzo storico sulla vita e la poesia di August von Platen, il poeta tedesco che morì a Siracusa nel 1835 ed è sepolto nel giardino di Villa Landolina.

A presentare il libro e a dialogare con l’autrice sarà Giuseppe Moscatt. Maria Burgio leggerà alcuni brani.

L’incontro è organizzato dall’Associazione culturale italo-tedesca di Siracusa insieme alla Biblioteca Vittorini e alla casa editrice Sbs Edizioni di Roma. Si terrà nella sede della biblioteca, all’interno del Palazzo del Governo, in via Roma 31, in Ortigia.