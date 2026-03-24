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Siracusa, alla Casa del Libro la presentazione di “Toponomastica fantastica”: tra humour e identità cittadina

Il volume propone un viaggio ironico e surreale nella città di Siracusa

Il volume propone un viaggio ironico e surreale nella città di Siracusa

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Appuntamento con la cultura sabato 28 marzo alle 18:30 alla Casa del Libro, dove sarà presentato il libro “Toponomastica fantastica”, scritto da Melissa Malvestiti e Angelo Orlando Meloni, edito da Apalos Editore.

A dialogare con gli autori sarà il giornalista Emiliano Colomasi, mentre per la casa editrice interverrà Silvio Aparo.

Il volume propone un viaggio ironico e surreale nella città di Siracusa – o meglio, nella sua percezione turistica spesso distorta, dove tutto sembra ridursi a Ortigia. Tra richieste improbabili e clamorose gaffe – come la ricerca dell’“orecchio di elefante” o luoghi inesistenti come il “Palazzo Implasinel” – gli autori raccontano con sarcasmo il mondo dell’accoglienza.

Tra overtourism, miti greci fraintesi e quotidiane assurdità, “Toponomastica fantastica” diventa così una riflessione brillante e pungente su come il turismo, oltre a trasformare i luoghi, finisca talvolta per alterare anche la percezione della loro identità più autentica.


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