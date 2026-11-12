Siracusa, alla Colletta alimentare anche gli utenti dell’Esecuzione penale esterna

Attualità · Uepe

Anche chi sta scontando una pena fuori dal carcere parteciperà alla Giornata nazionale della Colletta alimentare. Sabato 14 novembre l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna (Uepe) di Siracusa sarà presente alla raccolta di alimenti in città insieme ai gruppi di persone che seguono i percorsi di legalità.

Per l’Ufficio l’iniziativa è un’occasione di dialogo tra istituzioni e cittadini. Serve a far conoscere il lavoro dell’Uepe e a sensibilizzare la comunità sull’importanza dei percorsi di inclusione. Secondo l’Ufficio, sono strumenti concreti di riscatto che aiutano a ridurre la recidiva e ad aumentare la sicurezza sociale.

Alla base c’è un’idea precisa: la giustizia di comunità si costruisce insieme ai cittadini, trasformando la pena in un percorso di responsabilizzazione e di reale reinserimento.