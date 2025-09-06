Siracusa, alla Costa del Sole il “Miglio azzurro” e il primo memorial Silvia Giordano

Questa mattina il litorale del Golfo della Costa del Sole di Siracusa si è trasformato in un grande palcoscenico di sport e comunità con “Il Miglio Azzurro”, una manifestazione dedicata al nuoto che unisce memoria, socialità e passione per il mare.

L’evento, con partenza dal Circolo Velico Costa del Sole, non ha carattere agonistico, ma nasce con l’obiettivo di valorizzare il mare non solo come luogo di sport, ma anche come spazio di incontro, svago e riflessione.





Alla manifestazione hanno preso parte atleti e appassionati di tutte le età, suddivisi in categorie: agonisti delle classi ragazzi, juniores, cadetti e seniores, esordienti A e B, master over 25, fino ai principianti, protagonisti di una prova speciale legata al 1° Memorial Silvia Giordano, pensato per ricordare la giovane atleta scomparsa prematuramente.

Una giornata che unisce la bellezza del mare alla forza dello sport, con l’intento di trasmettere valori di comunità e inclusione attraverso il nuoto.