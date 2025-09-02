Siracusa, alla Mazzarona tra buio e cassonetti stracolmi: torna l’allarme degrado

Alla Mazzarona sembra di essere tornati indietro nel tempo: cassonetti stracolmi di rifiuti indifferenziati, spazzatura abbandonata, topi in strada e aria irrespirabile. Questa la scena che, secondo una segnalazione giunta tramite WhatsApp, si presenta in largo Luciano Russo. Da oltre due mesi, inoltre, l’area tra via don Luigi Sturzo e lo stesso largo è anche priva di illuminazione: cinque palazzi e intera zona al buio, tanto che i residenti raccontano di dover uscire con le torce, tra randagi e rifiuti lasciati accanto ai cassonetti.

Il ritorno alla raccolta stradale senza differenziazione – voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore all’Ambiente Luciano Aloschi – aveva già sollevato dure critiche politiche. Oggi, con i cassonetti ricolmi e l’emergenza igienico-sanitaria sotto gli occhi di tutti, i residenti parlano di un vero e proprio ritorno al passato.





L’assessore Aloschi, da parte sua, conferma l’intenzione di mantenere provvisoriamente questo sistema, annunciando che entro un paio di settimane saranno installate telecamere in tutta la zona per monitorare i conferimenti. E allora torneranno i mastelli per la raccolta differenziata. Intanto, tra rifiuti, buio e degrado, la Mazzarona torna a vivere le stesse criticità che in passato hanno segnato duramente la quotidianità del quartiere. E questa – seppur momentanea – resa agli sporcaccioni non fa altro che acuire le differenze di trattamento ma fornisce anche una sensazione di impotenza davanti a chi non vuole abituarsi, dopo anni, a differenziare i rifiuti preferendo vivere tra gli stessi.