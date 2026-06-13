Siracusa, alla Mazzarrona il calcio diventa strumento di inclusione

Alla Mazzarrona il calcio diventa occasione di aggregazione, crescita e inclusione sociale. In via Don Luigi Cassia ha preso il via un torneo completamente autofinanziato grazie all’impegno di genitori, cittadini e volontari che hanno scelto di investire tempo, energie e risorse per offrire ai più giovani un’opportunità concreta di partecipazione e condivisione.

L’iniziativa non si limita a una semplice manifestazione sportiva. Il torneo accompagnerà infatti i ragazzi per diverse settimane, trasformandosi in un percorso educativo e sociale capace di favorire amicizie, rispetto reciproco e senso di appartenenza alla comunità.

Il nuovo campo di calcio della Mazzarrona, realizzato nell’ambito degli interventi di riqualificazione del quartiere, diventa così il simbolo di una rinascita che passa attraverso lo sport e il coinvolgimento diretto delle famiglie. Tra gli edifici comunali ristrutturati e una rinnovata voglia di partecipazione, il quartiere dimostra come sia possibile costruire occasioni di crescita partendo dalle esigenze dei bambini e dalla collaborazione tra cittadini.

Un esempio di cittadinanza attiva che ha ricevuto l’apprezzamento di Fabio La Ferla, presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale (OSA), da anni impegnato nel settore delle politiche sociali.

«Fare i fatti e parlare meno. Siracusa merita genitori esemplari che siano protagonisti non solo attraverso i propri figli, ma anche nella capacità di unire la città e le diverse classi sociali con semplici ma significativi gesti di partecipazione e organizzazione sociale», ha dichiarato La Ferla.

L’iniziativa rappresenta un modello di inclusione che va oltre il risultato sportivo. A vincere, infatti, è soprattutto la capacità di creare relazioni, abbattere barriere sociali e rafforzare il senso di comunità.

La Mazzarrona lancia così un messaggio importante all’intera città: il cambiamento è possibile quando le famiglie si mettono insieme, quando i bambini diventano il punto d’incontro tra le persone e quando un quartiere sceglie di fare squadra per costruire il proprio futuro.