Siracusa, alla Panoramica per evitare le “erbacce” bisogna invadere la corsia opposta

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Questa è la situazione già da mesi o forse anni, proprio alla fine della panoramica. È una zona trafficata in quanto vicino c’è una scuola. È una strada a doppio senso ma si rischia di graffiare la macchina o, se si passa in scooter, di strisciare con il corpo per via degli spuntoni prodotti da queste erbacce. Per evitare le “erbacce” bisogna invadere la corsia opposta rischiando un frontale con altre macchine. Grazie per la collaborazione”