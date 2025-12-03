Siracusa, alla vista della Polizia tenta la fuga: 25enne denunciato per spaccio

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra mobile di Siracusa, nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti nelle piazze dello spaccio siracusano, hanno denunciato un giovane di 25 anni per possesso ai fini dello spaccio di droga.
In specie, a seguito del rafforzamento del servizio di controllo del territorio effettuato con pattuglie motomontate in abiti civili, i Poliziotti della Squadra Mobile aretusea fermavano il giovane che, alla vista degli investigatori, fuggiva. Raggiunto, il venticinquenne veniva perquisito e, a seguito di ulteriore perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di un panetto di hashish, due coltellini intrisi di droga, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento dello stupefacente.
