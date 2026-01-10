Siracusa, allacci abusivi alla rete elettrica: denunciate 12 persone

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno denunciato dodici persone per il reato di furto di energia elettrica.

Le persone accusate di essersi allacciate abusivamente alla rete elettrica sono state individuate all’esito di una vasta operazione, disposta dal Prefetto e pianificata dal Questore in seguito alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’intervento, condotto con il supporto dei tecnici Enel e delle forze dell’ordine, nei mesi scorsi, aveva consentito di denunciare altri diciotto soggetti per il medesimo reato.

Adesso, al termine della complessa attività istruttoria sono stati identificati gli ultimi dodici soggetti tutti residenti nella zona alta della città.

L’operazione che ha portato alla denuncia dei 30 soggetti accusati di allacci abusivi alla rete elettrica si inquadra nel più vasto contrasto al degrado urbano e alla legalità diffusa condotto dagli Uffici operativi della Questura di Siracusa.