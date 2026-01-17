Siracusa, allagamenti in largo Gilippo. Pantano: “dalla Protezione civile il finanziamento per i lavori”

Grazie ad una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale di Siracusa e il Dipartimento regionale della protezione Civile, è stato ottenuto un importante finanziamento destinato ad un intervento di mitigazione del rischio idraulico nell’area di largo Gilippo, soggetta ad allagamenti in occasione di piogge intense.

​”L’intervento – spiega l’assessore alla Mobilità e trasporti, Enzo Pantano – che si inserisce in una rinnovata strategia di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici, mira a migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un’area particolarmente delicata del tessuto cittadino, attraverso opere mirate che consentiranno un miglior deflusso delle acque piovane”.

​Il risultato è frutto di un lavoro sinergico tra assessorati e strutture tecniche che hanno operato in stretto raccordo con il Dipartimento regionale della protezione civile.

“Un ringraziamento particolare – aggiunge Pantano – va al suo dirigente provinciale, Biagio Bellassai; egli ha mostrato attenzione nei confronti delle esigenze del territorio siracusano e ha fornito supporto nel percorso che ha condotto all’ottenimento delle risorse. Un ruolo non meno significativo è stato svolto anche dal settore comunale della Protezione civile, con il coinvolgimento dell’assessore Sergio Imbrò, il cui contributo tecnico e amministrativo è stato determinante nella fase di interlocuzione e di definizione degli obiettivi dell’intervento”.

​”La collaborazione tra istituzioni – aggiunge il sindaco Francesco Italia – rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare in modo concreto criticità annose”.

​Ottenuto il finanziamento, inizieranno subito i passaggi tecnici ed amministrativi per l’avvio dei lavori.