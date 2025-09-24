Siracusa, all’Archivio di Stato una mostra documentaria per le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire” – declinazione italiana del tema europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future” – l’Archivio di Stato di Siracusa apre le porte al pubblico con un’iniziativa speciale.
Sabato 27 settembre 2025, dalle 9 alle 13 nella sede di via Panico 3, sarà possibile visitare una mostra documentaria che racconta la storia architettonica della città attraverso i documenti custoditi nei fondi Notarile, dell’Intendenza Borbonica e della Prefettura.
Il percorso espositivo intende valorizzare non solo gli edifici simbolo della città, come la Cattedrale e Palazzo Vermexio, ma anche episodi meno conosciuti, frutto di ricerche recenti, come il caso di Palazzo Romeo. Un’occasione per scoprire aspetti inediti del patrimonio storico-artistico siracusano.
Accanto alla mostra, la giornata offrirà ai visitatori la possibilità di partecipare a una visita guidata nei depositi dell’Archivio di Stato, un’esperienza che consente di avvicinarsi da vicino alle fonti documentarie che raccontano secoli di storia cittadina.
Un’iniziativa che lega il passato al futuro, nel segno della valorizzazione della memoria e della cultura.
