Siracusa, allarme blatte e topi in diverse zone della città: “Situazione igienica preoccupante”

Cresce la preoccupazione tra i residenti di alcune zone della città per una massiccia presenza di blatte e roditori che, da diverse settimane, vengono segnalati con frequenza sempre maggiore in varie aree urbane.

Le criticità riguarderebbero in particolare Traversa La Pizzuta, Via Selinunte, Via Calascibetta, Via Acicatena e Via Modica, dove cittadini e residenti riferiscono avvistamenti regolari sia nelle ore diurne che notturne. Gli animali sarebbero spesso visibili in prossimità dei cassonetti dei rifiuti, lungo i marciapiedi e nei pressi delle abitazioni private.

Secondo quanto segnalato, la presenza di ratti di grandi dimensioni e di infestazioni di blatte starebbe generando una crescente situazione di disagio e allarme sociale, oltre a possibili rischi di natura igienico-sanitaria.

«La situazione ha ormai superato i livelli di normale tollerabilità – riferiscono alcuni residenti – e rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica, in particolare per bambini, anziani e animali domestici».

I cittadini chiedono quindi un intervento urgente da parte del Comune di Siracusa e degli enti competenti, con l’attivazione di operazioni straordinarie di derattizzazione e deblattizzazione, sia nelle aree stradali sia nelle reti fognarie e nelle caditoie.

La comunità locale auspica un intervento rapido e risolutivo, al fine di ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate e garantire la sicurezza dei residenti.