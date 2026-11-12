Siracusa, allarme bomba: al Vittorini niente evacuazione. Vero: “ho valutato ogni rischio”

Attualità · Il vicepreside

Mentre la maggior parte degli istituti scolastici di Siracusa e della provincia (per non dire d’Italia) disponevano l’evacuazione degli studenti in seguito alle minacce di attentati arrivate via email, all’istituto comprensivo Vittorini è stata presa una decisione diversa: lasciare gli alunni all’interno dell’edificio. A spiegarne le ragioni è Marco Vero, vicepreside e facente funzione nella giornata di ieri, che ha scelto di non ordinare l’evacuazione dopo aver valutato i rischi e aver contattato le forze dell’ordine.

Una decisione controcorrente, assunta in una mattinata segnata dall’allarme per i messaggi minatori indirizzati a numerose scuole, che ha riguardato circa 900 alunni di età compresa tra i 3 e i 13 anni.

“Evacuare un istituto comprensivo, con bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, avrebbe significato esporre minori a un rischio concreto e, questo sì, attuale”, spiega Vero, che motiva la propria scelta con la necessità di evitare un assembramento di centinaia di studenti nel cortile della scuola.

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A pesare sulla valutazione, secondo il vicepreside, non soltanto la minaccia di un ordigno esplosivo, ma anche il contenuto particolarmente inquietante del messaggio ricevuto, nel quale si faceva riferimento alla volontà di “finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

“Avremmo determinato un assembramento di 900 alunni nel cortile di scuola – osserva – a pochi metri dall’edificio scolastico, a fronte di una minaccia non solo di allarme bomba ma anche di ‘finiremo i sopravvissuti a coltellate’, avrebbe significato esporre i minori a rischi potenzialmente maggiori di quelli dai quali si sarebbe voluto e dovuto proteggerli”.

Il vicepreside sottolinea di aver assunto la decisione dopo le necessarie interlocuzioni con le forze dell’ordine, ritenendo che mantenere gli studenti nelle aule, sotto la vigilanza del personale scolastico, fosse la soluzione più prudente nelle circostanze.

“Esperiti i dovuti contatti con le forze dell’ordine – ricorda il vicepreside – ho deciso, da facente funzione, di assumermi la responsabilità di non esporre i nostri alunni ai rischi che inevitabilmente condizioni di procurato allarme avrebbero comportato, ritenendo, dopo attenta valutazione, che proprio la scuola, sotto l’attenta sorveglianza di docenti e personale, fosse il luogo più sicuro per i bambini e non invece il cortile di scuola e il panico”.

Nessuna polemica, nelle sue parole, nei confronti degli altri dirigenti che hanno optato per l’evacuazione. Il vicepreside rivendica però la propria valutazione e la responsabilità della scelta.

“Rispetto chi ha assunto determinazioni diverse – ancora il vicario – ma nella piena consapevolezza dell’individualità delle responsabilità, io non ho dato l’ordine di evacuazione della mia scuola”.

La riflessione di Vero si sposta quindi sulla gestione delle emergenze e sull’attribuzione delle responsabilità. Secondo il vicepreside, in una situazione di questo tipo sarebbe stato opportuno un intervento delle autorità competenti, con indicazioni precise e uniformi sull’eventuale necessità di evacuare gli edifici scolastici.

“Non c’è dubbio – conclude – che chi ha attribuzioni di garanzia e tutela dell’ordine pubblico avrebbe dovuto valutare e ordinare, egli, la necessità di evacuare le scuole e non invece lasciare alle determinazioni del singolo dirigente scolastico una valutazione che comporta profili di responsabilità che nella fattispecie non rientrano nel perimetro della funzione”