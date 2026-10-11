Siracusa, allarme della Cgil: “Quattro mesi senza treni, a rischio mobilità e lavoro”

Cronaca · Trasporti

Quattro mesi senza collegamenti ferroviari diretti tra Siracusa e Catania, mentre sulla rete autostradale restano le preoccupazioni legate alle condizioni della viabilità. La Cgil di Siracusa lancia l’allarme sulle conseguenze della sospensione ferroviaria programmata fino al 31 gennaio 2027 e chiede interventi per tutelare pendolari, famiglie, imprese e lavoratori dei servizi collegati alla stazione.

A intervenire è il segretario generale della Cgil di Siracusa, Franco Nardi, che richiama l’attenzione sugli effetti economici e sociali di un’interruzione che interessa uno dei principali collegamenti del territorio con Catania e con il resto della rete nazionale.

RFI ha programmato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Bicocca e Siracusa Centrale dal primo ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale. La Cgil e la federazione dei trasporti Filt Cgil condividono la necessità di investire nel miglioramento del servizio, ma chiedono che i cantieri siano accompagnati da misure adeguate per limitare i disagi.

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“Non è accettabile che il costo dell’ammodernamento venga scaricato sulle spalle dei lavoratori, dei pendolari e delle famiglie”, afferma Nardi, sottolineando le difficoltà per chi deve raggiungere quotidianamente il posto di lavoro, frequentare l’università o accedere a strutture sanitarie.

Al centro della richiesta sindacale ci sono anche i servizi sostitutivi su gomma, che dovrebbero garantire collegamenti sufficienti e affidabili per tutta la durata dell’interruzione. Per la Cgil occorrono mezzi adeguati, accessibili alle persone con disabilità, orari compatibili con i turni di lavoro e le attività scolastiche, oltre a coincidenze e assistenza nei punti di interscambio.

A preoccupare è anche la situazione della viabilità autostradale. Le possibili limitazioni sulle principali direttrici siciliane, osserva il sindacato, rischiano di aggravare le difficoltà negli spostamenti. Il tema riguarda anche l’affidabilità dei bus sostitutivi, che dovranno fare i conti con le condizioni della rete stradale.

La Cgil chiede quindi un coordinamento tra istituzioni e gestori per garantire informazioni trasparenti, manutenzione e organizzazione dei cantieri, senza compromettere ulteriormente i collegamenti della provincia.

Accanto alla mobilità, il sindacato pone l’accento sulle possibili ripercussioni occupazionali della sospensione ferroviaria. Nel mirino ci sono gli addetti alle pulizie, alla manutenzione, all’assistenza e agli altri servizi affidati anche attraverso appalti.

La riduzione delle attività, secondo Nardi, potrebbe tradursi in tagli alle ore lavorate, perdita di salario e rischi per i posti di lavoro. Per questo la Cgil chiede una verifica immediata, azienda per azienda e appalto per appalto, delle condizioni di tutti i dipendenti coinvolti.

Le richieste riguardano il mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela del reddito, l’eventuale impiego temporaneo in altre attività compatibili e la garanzia del rientro nelle mansioni originarie alla ripresa del servizio. Il sindacato sollecita inoltre soluzioni specifiche per chi non può accedere agli strumenti ordinari di sostegno economico.

Le conseguenze, avverte la Cgil, potrebbero estendersi all’intero sistema economico provinciale. Collegamenti meno agevoli rischiano infatti di incidere sul turismo, sul commercio, sulla ristorazione e sulla ricettività, oltre ad aumentare tempi e costi di trasporto per industria, logistica e agricoltura.

Da qui la richiesta al prefetto di convocare urgentemente un tavolo con Regione, amministrazioni locali, RFI, Trenitalia, Anas, Cas, imprese degli appalti e organizzazioni sindacali.

L’obiettivo è ottenere impegni verificabili sulla mobilità alternativa, sul coordinamento dei cantieri, sulla tutela occupazionale e sul rispetto della data prevista per la ripresa della circolazione ferroviaria.

“Le infrastrutture devono unire il Paese e ridurre le disuguaglianze, ma durante la loro realizzazione non possono isolare le comunità e mettere a rischio l’intero sistema economico di una provincia”, conclude Nardi, annunciando che, in assenza di risposte adeguate, la Cgil valuterà iniziative di mobilitazione insieme alle categorie e al territorio.