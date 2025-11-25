Siracusa, all’Asp di ruolo 38 nuovi medici per rinforzare l’assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera

L’Asp di Siracusa ha operato un ulteriore significativo potenziamento dell’organico medico con l’assunzione di 38 nuovi professionisti a tempo indeterminato. L’importante immissione di dirigenti medici in diverse discipline è il risultato del completamento di procedure concorsuali e dello scorrimento di graduatorie, a testimonianza della continuità dell’impegno dell’Azienda nel garantire servizi sanitari per la cittadinanza.

Le nuove risorse sono rappresentate da 3 medici di Malattie infettive, 3 di Medicina legale, 8 radiologi, 3 psichiatri, 9 medici di Organizzazione dei servizi sanitari di base di cui 6 assegnati al Dipartimento dell’Assistenza distrettuale e dell’integrazione sociosanitaria (Adiss) e 3 al Dipartimento di Prevenzione, 2 di Medicina Interna, 1 ortopedico.

L’immissione di specialisti in discipline chiave come Radiologia, Psichiatria e Medicina Interna, tra le altre, mira a ridurre le liste d’attesa e a implementare l’offerta di prestazioni specialistiche. Il rafforzamento del Dipartimento dell’Assistenza distrettuale e dell’integrazione sociosanitaria e del Dipartimento di Prevenzione è cruciale per la riorganizzazione e l’efficienza dei servizi territoriali.

“Nel ringraziare lo staff per l’impegno profuso nell’ottenimento di questo risultato – dichiara il commissario straordinario Chiara Serpieri – ci aspettiamo che la capacità operativa ed assistenziale dell’Azienda possa mostrare un miglioramento tangibile nell’offrire servizi più conformi agli standard attesi e nella riduzione di disagi di accesso alle cure”.