Siracusa, all’Echo la presentazione del libro “Quel che resta di Erasmo”

Sabato 4 aprile 2026, alle ore 17.30, all’ECHO – European Community Hub for Opportunities, in Corso Timoleonte 96, si svolge la presentazione del libro Quel che resta di Erasmo edito da Kerayles. Un appuntamento culturale dedicato alla riflessione sul significato delle esperienze Erasmus e, più in generale, sul valore degli scambi interculturali nello spazio europeo.

L’incontro si configura come un’occasione di confronto pubblico attorno a un volume che pone al centro una delle esperienze più significative della mobilità giovanile in Europa, rileggendo percorsi vissuti in differenti periodi e in diversi Paesi europei. Attraverso il racconto di esperienze di studio, incontri, relazioni e permanenze all’estero, il libro restituisce il senso profondo di un’esperienza che ancora oggi rappresenta, per milioni di giovani, molto più di una semplice opportunità formativa, configurandosi come un passaggio fondamentale di crescita personale, culturale e civile.

La presentazione intende evidenziare come l’esperienza Erasmus contribuisca nel tempo alla costruzione di legami tra persone provenienti da contesti differenti, favorendo il dialogo tra culture e la maturazione di una più ampia consapevolezza europea. Al tempo stesso, Quel che resta di Erasmo propone una riflessione critica sulle contraddizioni che attraversano l’Unione Europea, facendo emergere, accanto ai valori di apertura, cooperazione e cittadinanza condivisa che essa afferma di promuovere, anche le fragilità, le distanze e le ambiguità che ne caratterizzano il percorso storico e politico.

A guidare la presentazione sono Matteo Di Franca, Martina Anna Leonardi, Luca Santoro, Giulia Veneziano, Flora Randazzo e Nicolò Giarratano, autori del volume collettaneo, mentre Maria Celani accompagna il dialogo, contribuendo ad approfondire i nuclei centrali dell’opera e il loro stretto rapporto con il presente. L’incontro si presenta così come un momento di discussione che, a partire dal libro, si apre a una riflessione più ampia sul significato dell’esperienza interculturale e sul ruolo che la memoria delle mobilità europee continua ad assumere nella costruzione di una cittadinanza più consapevole.

La scelta di ospitare all’ECHO – European Community Hub for Opportunities rafforza ulteriormente il significato dell’iniziativa, collocandola in uno spazio che assume la partecipazione, l’incontro e la connessione tra esperienze diverse come propri riferimenti fondamentali.