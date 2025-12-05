Siracusa, all’Einaudi l’ultimo appuntamento con “Schermi di legalità – Cinema e Giovani contro la mafia”

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2025 di “Schermi di Legalità – Cinema e Giovani contro la mafia”, il percorso cinematografico e formativo promosso dall’Associazione Culturale Il Cortile, presieduta da Accursio Caracappa, realizzato grazie al fondamentale sostegno del Comune di Siracusa e alla collaborazione con le scuole del territorio.

Un’edizione che ha visto una costante presenza delle istituzioni, con la partecipazione del Sindaco Francesco Italia e del Vicesindaco Edgardo Bandiera, testimoni dell’impegno della città nel promuovere percorsi di educazione alla legalità attraverso i linguaggi della cultura e del cinema. Un ringraziamento particolare va anche a Lisa Romano, Direttore Artistico dell’Ortigia Film Festival, per il prezioso contributo e la collaborazione sul territorio, che hanno permesso di integrare il progetto all’interno del più ampio panorama culturale siracusano.

Un progetto che unisce cinema, scuole e comunità dove gli studenti hanno partecipato a incontri, dibattiti e proiezioni che hanno trasformato il cinema in un mezzo di conoscenza, memoria e impegno civile. Grazie alla collaborazione degli istituti scolastici del siracusano — tra cui l’Istituto Einaudi che ha messo a disposizione l’auditorium— il progetto ha potuto contare su una partecipazione attiva, intensa e profondamente sentita. Gli studenti, guidati dai docenti e stimolati da registi, attori, giornalisti, magistrati e professionisti dell’audiovisivo, hanno anche realizzato brevi video di autocoscienza, trasformando le emozioni e le riflessioni maturate durante gli incontri in strumenti creativi e personali.

Il programma ha offerto un percorso cinematografico articolato in quattro appuntamenti: L’ultima fila – Storia di Pippo Fava; Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia; La siciliana ribelle; Il fantasma di Corleone. Ogni proiezione è stata accompagnata da approfondimenti con autori e interpreti, tra cui Francesca Andreozzi, Maria Carla Virzì, Ester Pantano, Lucia Sardo, Marco Amenta; e con esperti di legalità quali Cochita Grillo, Adriana Laudani e Massimiliano Perna, offrendo agli studenti un dialogo autentico e formativo. Il sostegno del Comune di Siracusa è stato determinante non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello culturale e logistico e ha confermato la volontà dell’Amministrazione di investire in progetti capaci di: sensibilizzare le giovani generazioni; creare percorsi di consapevolezza e cittadinanza attiva; rafforzare il legame tra scuola, cultura e territorio.

L’Associazione Il Cortile e il Presidente Accursio Caracappa esprimono profonda gratitudine al Comune di Siracusa, al Sindaco Italia e ai suoi rappresentanti istituzionali; alla Dott.ssa Lisa Romano per l’organizzazione e il supporto territoriale; ai Dirigenti scolastici, docenti e studenti degli Istituti Einaudi, Gagini, Quintiliano e Lombardo Radice; e infine un grazie va alla straordinaria partecipazione di tutti gli ospiti e i professionisti intervenuti. “Schermi di Legalità” si conclude, ma lascia un’eredità forte: la legalità non è solo un tema da ricordare, ma un percorso da vivere e condividere ogni giorno.