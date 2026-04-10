Siracusa, all’istituto Archimede incontro sull’autismo. Privitera (atleta): “Importante ascoltare chi lo vive”

Questa mattina a Siracusa, all’istituto Archimede, si è svolto un incontro dedicato al tema dell’autismo rivolto agli studenti.

Protagonista dell’iniziativa è stato Giuseppe Privitera, atleta della realtà Insuperabili, che ha condiviso la propria esperienza personale, sottolineando l’importanza di dare spazio alla voce di chi vive direttamente questa condizione.

Un momento di confronto e sensibilizzazione che ha coinvolto i giovani, offrendo spunti di riflessione su inclusione, sport e consapevolezza.

Insuperabili nasce nel 2012 a Torino con un piccolo gruppo di quattro ragazzi con disabilità impegnati in un allenamento di calcio. In pochi anni il progetto è cresciuto fino a diventare una realtà nazionale, con sedi anche a Siracusa, Roma e Genova.

Oggi il network conta 19 sedi e circa 800 tra calciatori e calciatrici, con l’obiettivo di promuovere non solo lo sport, ma anche un vero e proprio cambiamento culturale sull’inclusione.