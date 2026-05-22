Siracusa, all’Orecchio di Dionisio incontro con Luca Micheletti, Amanda Sandrelli, Walter Lapini e Giuliano Peparini

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con gli incontri all’Orecchio di Dionisio. Registi, interpreti, traduttori è il tema dei dialoghi organizzati dalla Fondazione INDA a cura di Margherita Rubino con l’obiettivo di riflettere e discutere sui criteri, i modi e le possibilità della scena e della traduzione, a partire dai temi degli spettacoli in scena al Teatro Greco di Siracusa.

Il regista Luca Micheletti, che l’anno prossimo dirigerà Filottete, e il grecista Francesco Morosi si confronteranno nell’incontro dal titolo “Il primo e l’ultimo Sofocle”, in programma sabato 30 maggio alle 18. Amanda Sandrelli, attrice molto amata dal pubblico, ripercorrerà le sue letture e interpretazioni delle eroine greche mercoledì 3 giugno alle 18 nel dialogo con Margherita Rubino intitolato “Le ‘mie eroine greche”. Giovedì 11 giugno alle 18, Walter Lapini discuterà con Iacopo Gori su “Tradurre I Persiani, tremila anni dopo”.

Infine Caterina Mordeglia e il regista Giuliano Peparini, giovedì 18 giugno alle 18, si confronteranno su “Percorrere le Metamorfosi” in vista del progetto site specific che sarà messo in scena dal 21 giugno al 5 luglio, al Parco archeologico della Neapolis, con la regia di Peparini.

Gli appuntamenti all’Orecchio di Dionisio si concluderanno giovedì 25 giugno, alle 18, con “Vincitori e vinti: la guerra e la fragilità della vita”, un incontro promosso da Eni in collaborazione con INDA e il Parco archeologico della Neapolis. Nel dialogo saranno coinvolti Anna Bonaiuto, Giulio Guidorizzi, Olimpia Imperio, Lucia Nardi, Giuseppe Sartori ed Emanuele Trevi.

Gli incontri all’Orecchio di Dionisio sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a carmela.lamesa@indafondazione.org