Siracusa, all’Ortea Palace la sfida per il miglior sommelier di Sicilia 2026

Si è svolto sabato pomeriggio all’Ortea Palace Hotel il concorso per il titolo di miglior sommelier della Sicilia 2026, appuntamento che ha riunito concorrenti provenienti da tutte le delegazioni dell’isola.

L’obiettivo della competizione non è solo individuare il più preparato dal punto di vista tecnico, ma soprattutto il miglior comunicatore del vino: una figura capace di raccontare in modo semplice e coinvolgente la complessità del patrimonio enologico siciliano, rendendolo accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

I partecipanti, formati attraverso mesi di studio e il progetto AIS, si sono messi alla prova davanti a una giuria chiamata a valutare conoscenze, capacità espressive e abilità nel trasmettere passione.