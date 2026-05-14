Siracusa, all’ospedale Umberto I il primo prelievo multiorgano del 2026, il terzo di cornee

L’anno 2025 si è concluso con 9 prelievi multiorgano e 12 coppie di cornee, dati che testimoniano il crescente impegno dell’Asp di Siracusa nello sviluppo dell’attività di donazione e trapianto e nella diffusione della cultura della donazione, fondata sui principi di solidarietà e rispetto della persona.

“È un risultato importante per la nostra Azienda – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci – che conferma il valore del lavoro di squadra e la professionalità degli operatori sanitari, unitamente alla straordinaria generosità dei familiari dimostrata in un momento così tanto doloroso, che permette di salvare e migliorare molte vite”.

In questo primo prelievo multiorgano sono stati prelevati il cuore dall’equipe chirurgica di Bari, il fegato e i reni dall’equipe dell’ISMETT di Palermo e le cornee dal reparto di Oculistica dell’Umberto I di Siracusa destinate alla Banca degli Occhi di Mestre.

La procedura ha coinvolto numerosi professionisti medici e infermieri della Rianimazione diretta da Francesco Oliveri, Neurologia, Sala operatoria, Patologia clinica, Radiologia, Cardiologia, Oculistica, Anatomia patologica, Direzione medica e il Coordinamento locale per i Prelievi e i Trapianti diretto da Graziella Basso, impegnato in tutte le fasi del percorso a partire dalla verifica della volontà del donatore, che può essere stata espressa in vita o raccolta attraverso il consenso dei familiari, in un momento di grande dolore.