Siracusa, all’Urban Center confronto su inclusione e politiche sociali nei Comuni siciliani

Si è tenuto questa mattina, all’Urban Center Siracusa – Sala B, l’incontro dal titolo “Oltre le fragilità. Politiche sociali e percorsi di inclusione nei Comuni siciliani”.

L’iniziativa, promossa da Grande Sicilia, metterà a confronto amministratori locali ed esperti per condividere esperienze e buone pratiche nel campo delle politiche sociali e dell’inclusione.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Siracusa Francesco Italia, del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, del presidente del consiglio comunale di Siracusa Alessandro Di Mauro, del presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa e dei rappresentanti territoriali del movimento.

Tra gli interventi previsti quelli dei deputati regionali Giuseppe Carta e Giuseppe Lombardo, insieme ad assessori, amministratori pubblici e rappresentanti del mondo cooperativo e del terzo settore.

A moderare e relazionare sarà Marco Zappulla, assessore alle Politiche sociali del Comune di Siracusa.