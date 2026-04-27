Siracusa, all’Urban Center il 4° Job Day dedicato a turismo e artigianato: 200 posizioni aperte e 37 imprese presenti

Torna all’Urban Center di Siracusa il Job Day, l’iniziativa promossa dal Comune per favorire l’incontro diretto tra cittadini in cerca di occupazione e imprese del territorio.

Il quarto appuntamento è in programma domani, dalle 9 alle 14, nelle sale A e B dell’Urban Center, e sarà dedicato ai settori del turismo e dell’artigianato. In programma colloqui diretti con le aziende, senza obbligo di prenotazione.

A presentare l’iniziativa è l’assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla, che sottolinea come il Job Day sia ormai “un format consolidato”, nato per affrontare in modo concreto il tema della disoccupazione giovanile.

“Il Comune non è l’ente preposto a fare politiche attive del lavoro – spiega Zappulla – ma ha scelto di svolgere un ruolo di facilitatore, mettendo allo stesso tavolo imprese e cittadini non occupati”.

L’appuntamento arriva in un momento strategico per il comparto turistico, con molte aziende impegnate nella preparazione della nuova stagione. Saranno 37 le imprese presenti e circa 200 le posizioni aperte, con profili richiesti che spaziano da receptionist a manutentori, da project manager a figure operative per alberghi, ristoranti e strutture ricettive.

Secondo Zappulla, il valore del Job Day non è solo occupazionale, ma anche orientativo. L’iniziativa permette infatti ai più giovani di conoscere da vicino il tessuto produttivo locale, confrontarsi con le aziende e comprendere quali competenze siano realmente richieste dal mercato.

“Molti ragazzi sono abituati a inviare curriculum online – afferma l’assessore – ma si è persa la relazione diretta con l’impresa. Qui invece si torna al colloquio, al rapporto umano, alla possibilità di presentarsi e mettersi in gioco”.

Il format, giunto alla quarta edizione dopo gli appuntamenti dedicati a turismo, commercio e industria, ha già prodotto risultati incoraggianti. Zappulla parla di un dato di conversione intorno al 20% tra posizioni ricercate e assunzioni effettive.

“Non possiamo garantire un contratto – precisa – ma possiamo creare un’occasione concreta. Anche se una sola persona entra disoccupata ed esce con un’opportunità, per noi la missione è raggiunta”.

Il Job Day coinvolge anche diversi partner, tra cui Centro per l’Impiego, CNA, Università, ITS e altri soggetti del territorio. L’iniziativa, nata per Siracusa, sta diventando attrattiva anche a livello provinciale, con la partecipazione di realtà e scuole provenienti da altri comuni.

L’appello finale è rivolto soprattutto ai giovani e a chi cerca lavoro: presentarsi con un curriculum aggiornato e con la disponibilità a confrontarsi direttamente con le aziende. “Non è una passerella – conclude Zappulla – ma un momento di sostanza. Mettiamo insieme aziende e cittadini siracusani disoccupati. Non promettiamo nulla, ma offriamo un’occasione a chi ne ha bisogno”.