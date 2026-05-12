Siracusa, all’Urban Center il convegno “Donna e Menopausa: neccesità e sfide”

Un importante momento di confronto e approfondimento dedicato alla salute e al benessere femminile. Sabato 16 maggio 2026, a partire dalle ore 10, l’Urban Center di via Nino Bixio ospiterà il convegno “Donna e Menopausa: Necessità e Sfide”, promosso dall’AVESCI, Associazione di Volontari per l’Elevazione Sociale e Culturale dell’Individuo – sezione di Siracusa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una fase cruciale della vita della donna, spesso vissuta con poca consapevolezza o affrontata senza un adeguato supporto informativo. Il convegno offrirà una lettura ampia e integrata del tema grazie al contributo di professionisti qualificati che analizzeranno la menopausa da diverse prospettive.

Ad aprire il confronto sarà il dottor Giovanni Di Leo, ginecologo, che illustrerà gli aspetti medici legati ai cambiamenti fisiologici di questa delicata fase della vita femminile. Seguirà l’intervento della dottoressa Jenny Di Leo, biologa nutrizionista, che approfondirà il ruolo fondamentale dell’alimentazione nel mantenimento dell’equilibrio e della salute durante la menopausa.

A completare il quadro sarà la dottoressa Miriana Ranno, psicologa e psicoterapeuta, che si soffermerà sulle implicazioni emotive e psicologiche del cambiamento, offrendo spunti concreti per affrontarlo con maggiore serenità e consapevolezza.

L’obiettivo dell’incontro è fornire strumenti pratici di prevenzione e conoscenza, promuovendo una cultura del benessere psico-fisico che metta la donna al centro, valorizzandone bisogni, risorse e qualità della vita.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione preziosa per informarsi, confrontarsi con gli esperti e riflettere su un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale. Un’iniziativa che conferma l’impegno di AVESCI nel promuovere percorsi culturali e formativi a beneficio dell’intera comunità siracusana.