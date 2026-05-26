Siracusa, all’Urban Center l’evento conclusivo del progetto “Donare a 360°”

“Educare i giovani alla cultura della donazione significa gettare le basi per una società più umana e solidale. La donazione degli organi, dei tessuti e del sangue non è un semplice atto di generosità generico, ma rappresenta il più alto gesto di civiltà e di amore verso il prossimo”.

Lo ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci stamane all’Urban Center in apertura dell’evento conclusivo del progetto di formazione Scuola Lavoro dal titolo “Donare a 360°” promosso dal Coordinamento per i Prelievi e i Trapianti di cui è responsabile Graziella Basso, in collaborazione con le Unità operative Educazione alla Salute di cui è responsabile Stefania Di Mauro e Informazione e Comunicazione/Urp, diretta da Adalgisa Cucè, che ha coinvolto nell’anno scolastico 2025-2026 gli studenti delle terze e quarte classi dei Licei “Quintiliano” e “Orso Mario Corbino”.

La manifestazione ha rappresentato un momento di condivisione e di sensibilizzazione al quale hanno partecipato operatori sanitari, dirigenti scolastici, docenti, dirigenti sanitari, referenti delle associazioni e studenti che hanno esposto i progetti multimediali realizzati a conclusione del percorso formativo al quale hanno collaborato, tra gli altri le associazioni di settore ADMO, AIDO, ANED e AVIS. Agli studenti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e alle dirigenti, al commissario straordinario e ai referenti delle scuole sono state donate delle sculture a forma di cuore in 3D in ricordo dell’evento.

Il progetto si è basato sulla promozione della cultura del dono proponendo anche i corretti stili di vita e la cultura della donazione, concetti fondamentali per una cittadinanza consapevole e attiva tra le nuove generazioni con l’obiettivo di diffondere le conoscenze di tutti i vari tipi di donazione del sangue ma anche delle cornee, degli organi e del latte materno per i neonati prematuri, concentrandosi anche sull’importanza di un corretto stile di vita.