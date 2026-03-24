Siracusa, all’Urban center svolto il confronto su “Affrontare i cambiamenti climatici: ruolo di multilateralismo e diplomazia”

Si è svolto ieri sera, nei locali dell’Urban Center di Siracusa organizzato dai Lions Club Siracusa Aretusa, e dal Lions Club Siracusa Eurialo un importante convegno sul tema “Affrontare i cambiamenti climatici: ruolo di multilateralismo e diplomazia”.

Nella sala, presenti oltre ai soci dei rispettivi club, anche diversi ospiti e cittadini interessati al tema dell’ambiente. Ha introdotto il tema Giorgio Balletta referente VII circoscrizione GST e presidente del comitato ambiente Lion Eurialo, lasciando subito dopo la parola al relatore Luca Brusà che attualmente ricopre il ruolo di capo delle relazioni Esterne e del Protocollo presso il Segretariato delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Climatici (UNFCCC) a Bonn, Germania.

Brusà è inoltre responsabile della progettazione dei processi amministrativi e finanziari alla base dei meccanismi di mercato come il Meccanismo di Sviluppo Pulito (CDM). Il tema quanto mai attuale, illustrato da un relatore di eco internazionale, ha rafforzato la qualità dell’incontro chiarendo e esplicitando come multilaterale e la diplomazia giocano un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, soprattutto attraverso forum come le COP.

L’azione coordinata tra Stati permette di stabilire obiettivi condivisi, finanziare transizioni energetiche e affrontare disuguaglianze globali. Tuttavia, ha continuato Brusà, la crisi del multilateralismo, evidenziata dal ritiro degli Stati Uniti da alcuni processi e dalla crescente influenza della Cina, mina l’efficacia delle iniziative internazionali.

L’Italia, nell’ambito dell’UE, sfrutta questa tematica per rafforzare la propria politica estera, promuovendo soluzioni collaborative ricordando agli intervenuti, in sintesi, che la stabilità dei trattati climatici dipende quindi dalla capacità degli attori globali di ripristinare la fiducia e il dialogo multilaterale.

Questo evento ha rappresentato un momento di grande attenzione all’ambiente e al clima che conferma l’impegno dei Lions club in questa direzione. I rispettivi Presidenti Elisabetta Mariani e Alfonso Nicita al termine della manifestazione hanno ringraziato gli intervenuti.