Siracusa, altre due sedute di Consiglio comunale in tre giorni: stato progetti Pnrr, nuova caserma dei Carabinieri e welfare

Oltre a quella di stasera, la conferenza dei capigruppo, sotto la presidenza di Alessandro Di Mauro, ha programmato per questa settimane altre due sedute di consiglio comunale.

La prima si terrà domani alle 10 e inizierà trattando, su richiesta dei consiglieri del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco), il tema dei progetti finanziati con il Pnrr per valutare lo stato di avanzamento dei progetti “criticità, tempistiche e rischio di perdita dei finanziamenti”. Successivamente, l’Aula dovrà riconoscere un debito fuori bilancio da 18.900 euro a favore della parrocchia di San Tommaso al Pantheon per le spese di manutenzione del Sacrario dei Caduti della Prima guerra mondiale, come previsto da una convenzione firmata con il Comune.

Seguiranno due ordini del giorno a firma del Pd: il primo sulla collocazione della nuova caserma del Comando provinciale dei Carabinieri, prevista alla Pizzuta; l’altro sulle problematiche legate al Servizio idrico integrato (tariffe, tutela degli utenti, investimenti, depuratore e possibile collegamento con l’impianto dell’Ias), in vista del subentro del nuovo gestore.

Infine, sulla scorta di una mozione proposta da Damiano De Simone, si farà il punto sulla presenza numerica di Polizia e Arma dei carabinieri in città. Nello stesso documento il consigliere chiede una condanna formale degli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio scorso.

L’altra seduta è programmata per venerdì 27 alle 17,30. Sarà un’adunanza aperta, chiesta dal gruppo del Pd, dedicata a infanzia, adolescenza e politiche educative della città.