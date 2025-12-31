Siracusa, altro sequestro di fuochi e petardi

Continua incessante, anche in queste ore, il lavoro della Polizia di Stato per rendere più sicure le festività di San Silvestro e del Capodanno, per evitare la vendita e l’utilizzo di materiale pirotecnico non autorizzato.

Questa mattina, i poliziotti delle Volanti hanno effettuato ulteriori controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di artifici pirotecnici non autorizzati.

Sono stati controllati numerosi esercizi ambulanti di rivendita di fuochi di artificio sono stati rinvenuti e sequestrati 20 chilogrammi di fuochi pirotecnici 5.000 petardi e materiale esplodente di diverso tipo.