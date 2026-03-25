Siracusa, amici da oltre 50 anni ricreano una foto del 1981: lo scatto che sfida il tempo

C’erano le giostre, l’atmosfera del Carnevale e la leggerezza di quegli anni. Era il febbraio del 1981 quando un gruppo di amici, allora ragazzi, decise di scattare una foto destinata a diventare un ricordo speciale. Vestiti in maschera, sorridenti e inconsapevoli del valore che quell’immagine avrebbe assunto nel tempo, immortalarono un momento semplice ma autentico.

A distanza di 45 anni, il 24 marzo 2026, quello stesso gruppo si è ritrovato per ripetere esattamente quello scatto. Stesso luogo, Corso Gelone, stesso spirito e, per quanto possibile, la stessa disposizione. Un gesto simbolico, ma carico di emozione, che racconta una storia rara: quella di un’amicizia che ha attraversato il tempo senza perdersi.

Protagonisti di questo straordinario incontro sono Concetto Alescio e il fratello Giuseppe Sebastiano Barotta, insieme a Santo Romano, Piero Salonia, Carmelo Cataldi, Salvatore Urso e Gultari Maurizio Santi. Volti segnati dagli anni, ma illuminati dalla stessa complicità di allora.

Il nuovo scatto è più di una fotografia, ma un ponte tra passato e presente. È la dimostrazione che, nonostante i cambiamenti della vita, alcune relazioni restano intatte, custodite nella memoria e pronte a riaffiorare con la stessa forza di un tempo.

In un’epoca in cui tutto scorre veloce, questa storia ricorda il valore della continuità, dell’amicizia e delle radici. E insegna che, a volte, basta una foto per fermare il tempo—almeno per un istante.