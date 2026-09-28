Siracusa, amministratore giudiziario per Risam: “Garantire la continuità del servizio”

Attualità · Rifiuti

È pervenuta stamattina via Pec, al protocollo del Comune di Siracusa, la comunicazione di nomina, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore, del commercialista Eduardo Grimaldi quale amministratore giudiziario nel procedimento che riguarda Tekra srl e Risam srl, società questa che gestisce il servizio di Igiene urbana in città.

Nella nota, indirizzata al sindaco Francesco Italia e al Rup Emanuele Fortunato, si chiarisce che la nomina è collegata al sequestro preventivo, eseguito il 24 settembre, del ramo di azienda “Servizi ambientali”, di proprietà della Tekra e concesso in affitto a Risam, e dell’intero capitale sociale di Risam.

Inoltre, si afferma che il decreto di nomina prevede che l’amministratore giudiziario deve garantire “continuità dei servizi pubblici affidati e dei rapporti di lavoro, essendo stata autorizzata la prosecuzione dell’attività afferente al ramo sequestrato”.

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Della lettera, il Rup ha informato, con una nota interna, il sindaco, l’assessore, il direttore generale e il segretario generale.