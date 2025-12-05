Siracusa, ammortizzatore prende a fuoco: paura per autocisterna carica di benzina

Questa mattina, poco prima delle 8:00, episodio potenzialmente molto pericoloso ha scosso la zona nord della città, in viale dei Comuni, area densamente abitata della città. Un componente dell’ammortizzatore di un’autocisterna carica di benzina ha preso fuoco, generando grande apprensione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Siracusa, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il mezzo, raffreddandolo per scongiurare possibili esplosioni o danni agli edifici circostanti. Grazie alla rapidità degli interventi, non si sono registrate conseguenze gravi.

L’episodio mette in evidenza l’importanza della prontezza dei soccorsi e della vigilanza sulle sostanze pericolose, soprattutto in aree urbane densamente popolate.