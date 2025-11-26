Siracusa, Anac diffida l’Amministrazione per la mancata pubblicazione di redditi e curricula degli amministratori

Dopo ripetuti e insistenti richiami, sia in aula sia per iscritto, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha formalmente segnalato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) la mancata pubblicazione, da parte dell’Amministrazione comunale di Siracusa, dei dati reddituali e dei curricula dei Consiglieri comunali e dei componenti della Giunta municipale, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 (Codice della trasparenza) che prevede la pubblicazione obbligatoria di tali informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune. Questo adempimento è fondamentale per garantire il principio di trasparenza nell’azione amministrativa, consentendo ai cittadini di conoscere le condizioni patrimoniali dei propri rappresentanti.

A oggi però “non risultano ancora i dati reddituali né degli assessori di prima nomina, né di tanti fra quelli che si sono succeduti in questi anni, né dei Consiglieri comunali. Eppure è un obbligo di legge trasmetterli al Comune che deve provvedere alla relativa pubblicazione. Mancano persino i curricula degli assessori – afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia -, adempimento anch’esso collegato al principio di trasparenza. Eppure, guardando alla stessa pagina degli altri comuni, anche siciliani, i dati reddituali sono costantemente aggiornati e i curricula ben presenti, come è giusto che sia, in conformità alla normativa“.

A seguito della segnalazione, l’Anac ha diffidato il Comune a provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni, minacciando sanzioni in caso di inadempienza. “L’Amministrazione siracusana sta dunque correndo ai ripari per evitare penalità. “Per noi di Fratelli d’Italia – conclude il gruppo consiliare – le regole non ammettono eccezioni. Siamo inflessibili nel rispettarle e nel pretenderne il rispetto. La trasparenza è un pilastro fondamentale della buona amministrazione e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni“.