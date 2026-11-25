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Sessanta borse di studio da 300 euro ciascuna per sostenere i giovani che scelgono di formarsi nel settore delle costruzioni e accompagnarli verso il mondo del lavoro. È l’iniziativa promossa anche quest’anno da Ance Siracusa per gli studenti iscritti al primo anno degli istituti tecnici della provincia con indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) nell’anno scolastico 2026/2027.

Il progetto è realizzato per il secondo anno con Cassa Edile Siracusa e con gli istituti scolastici del territorio. Le borse sono state consegnate ieri, martedì 24 novembre, nella Sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca 282.

I contributi sono andati ai primi iscritti al primo anno degli indirizzi CAT di tre istituti: l’Iis Luigi Einaudi di Siracusa, l’Iis Matteo Raeli di Noto e l’Iis Nervi-Alaimo di Lentini. Lo slogan dell’iniziativa è “I want you for C.A.T. – Investiamo nel tuo futuro”. Il progetto non si ferma al sostegno economico: fa parte di una strategia più ampia per orientare i ragazzi e avvicinarli al settore delle costruzioni.

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Augliera: “Il lavoro c’è, mancano operai e tecnici”

“Oggi come imprese edili abbiamo veramente poca manodopera locale da impiegare nei cantieri”, ha spiegato il presidente di Ance Siracusa, Paolo Augliera. “Il lavoro ce l’abbiamo, ma abbiamo bisogno di gente che venga a lavorare con noi: operai, ma soprattutto tecnici. Per il secondo anno diamo un assegno ai ragazzi che si iscrivono al CAT, perché vogliamo invogliarli a venire a lavorare con noi”.

Il contributo economico, ha sottolineato Augliera, è solo il primo passo. “Da solo vale poco. L’impegno che Ance prende insieme a Formedil è accompagnarli per tutti i cinque anni di studio con corsi di formazione, soprattutto sulla sicurezza, perché capiscano che alla fine del percorso possono venire a lavorare nelle nostre imprese. Chi si diploma avrà una white card e potrà fare uno stage in una delle imprese iscritte ad Ance Siracusa, per essere inserito in azienda”.

Il settore, secondo il presidente, ha ancora molto da offrire. “Le nostre città vanno migliorate, non possiamo lasciarle così. Si parla di rigenerazione urbana ed efficienza energetica: a Siracusa e in tutta la provincia il lavoro non mancherebbe. Servono però strumenti economici e finanziari adeguati e investimenti pubblici che ci permettano di sviluppare i progetti. Noi siamo in grado di farlo, e di farlo in sicurezza”.





Finocchiaro (Formedil): “Un ponte tra scuola e lavoro”

“Oggi vogliamo investire sui ragazzi”, ha dichiarato la presidente di Formedil Siracusa, Margherita Finocchiaro. “Abbiamo sessanta ragazzi e, alle spalle, sessanta famiglie che hanno creduto nel mondo dell’edilizia. Questo è solo un biglietto da visita: vogliamo costruire per loro un percorso fatto di formazione, visite in cantiere e crescita professionale”.





“Insieme alle imprese, agli enti bilaterali e ad Ance vogliamo essere un ponte tra la scuola e il lavoro”, ha aggiunto. “Già dai banchi di scuola i ragazzi devono conoscere la formazione che serve per arrivare preparati nei cantieri e le prospettive di lavoro che offrono le nostre aziende. Vogliamo far capire che non c’è bisogno di andare via dalla Sicilia o da Siracusa, perché qui possono trovare un concreto sbocco lavorativo”.





La Rosa (Cassa Edile): “Servono i geometri di cantiere”

“L’idea nasce da Cassa Edile con l’obiettivo di rendere di nuovo attraente un settore che negli ultimi vent’anni è stato un po’ messo da parte”, ha ricordato Salvatore La Rosa, presidente di Cassa Edile Siracusa. “Un tempo l’istituto tecnico per geometri era tra le scuole più frequentate, poi è stato soppiantato dai licei. Ma non tutti possiamo fare gli ingegneri, gli architetti o i medici. Servono anche i geometri di cantiere: sono il vero motore di un cantiere”.

La Rosa ha ripercorso le tappe del progetto. Prima sono arrivate le lezioni in cantiere per gli studenti del quarto e quinto anno, poi la collaborazione con Ance, che ha finanziato le borse di studio per attirare i ragazzi già al momento dell’iscrizione. “Credo che stiamo riuscendo nel nostro intento”, ha detto. “Il prossimo passo, già annunciato dal presidente Augliera, è portare i ragazzi a fare formazione mentre sono ancora in classe. Devono capire cosa significa trasformare una materia prima in un’opera: una casa, un’infrastruttura, una scuola, una ristrutturazione”.

Infine, l’auspicio che i giovani restino o tornino sul territorio. “In seno a Confindustria Siracusa sta maturando l’idea di far tornare i nostri giovani e far crescere la nostra realtà”, ha concluso La Rosa. “Abbiamo tanti problemi e tante difficoltà da superare, ma anche tante opportunità. Nel nostro piccolo, per il settore edile, ci proveremo”.