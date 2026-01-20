Siracusa ancora in emergenza: scuole pubbliche, mercati e centro commerciale ancora chiusi

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha firmato una nuova ordinanza con cui viene confermata per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 la chiusura delle scuole pubbliche e numerose attività pubbliche e private, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo e dello stato di allerta idrogeologica diramato dalla Regione Siciliana.

Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’allerta rossa, valida fino alla mezzanotte di oggi 20 gennaio, che degraderà ad allerta arancione per l’intera giornata di domani, 21 gennaio. Le criticità riguardano l’intero territorio urbano, con particolare attenzione alle zone altimetricamente più basse, esposte a rischio di allagamenti e fenomeni alluvionali.

Per motivi di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, l’ordinanza dispone la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e degli asili nido pubblici; il divieto di attività collettive all’aria aperta e la chiusura di impianti sportivi pubblici, palestre pubbliche, parchi cittadini, cimitero, mercati rionali e del Mercato ortofrutticolo.

Particolare attenzione è rivolta all’area dei Pantanelli – Necropoli del Fusco, zona considerata ad alto rischio idraulico per la possibile esondazione del fiume Anapo e dei canali limitrofi. Per questo motivo resteranno chiusi anche il Centro Commerciale Archimede e le attività commerciali e artigianali limitrofe.

Restano pienamente operative la Sala Operativa della Protezione Civile comunale (COC), le funzioni di supporto e le associazioni di volontariato. Le strutture comunali sono impegnate nel monitoraggio del territorio e nelle verifiche tecniche su edifici pubblici, scuole, alberature, parchi e cimiteri, duramente messi alla prova dalle intense precipitazioni delle ultime 48 ore.

Inoltre, nella giornata di domani è previsto lo sgombero di detriti, fogliame e materiali accumulatisi nelle aree mercatali e negli spazi pubblici.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti, a seguire le indicazioni della Protezione Civile e ad adottare tutte le norme di autoprotezione previste in caso di emergenza meteo.

Le misure resteranno in vigore fino a cessato allarme, in attesa dell’evoluzione delle condizioni atmosferiche e dei successivi aggiornamenti ufficiali.