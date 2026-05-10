Siracusa, ancora un raid dentro la Cittadella dello Sport: stanza devastata

ncora un episodio di vandalismo ai danni della Cittadella dello Sport di Siracusa. Nella notte, ignoti si sono introdotti all’interno della segreteria dell’impianto, mettendo a soqquadro gli uffici e provocando ingenti danni alla struttura.

Secondo quanto riferito dai responsabili dell’associazione Rari Nantes non sarebbe stato sottratto nulla di particolare valore: un copione che si ripete, dunque, con chi entra nei locali che sembra agire esclusivamente alla ricerca di denaro contante, senza alcun interesse per attrezzature o documentazione presente negli uffici.

Pesante invece il bilancio dei danni materiali lasciati dal raid: porta d’ingresso divelta, vetri danneggiati e locali completamente messi sottosopra. A questo si aggiungono i costi necessari per il ripristino della sede, spese che ricadono interamente sull’associazione sportiva e che finiscono per gravare sulle attività offerte quotidianamente alla comunità.

Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Dalla Cittadella dello Sport denunciano infatti il ripetersi continuo di atti simili, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, che in più occasioni sono riuscite a individuare i responsabili. Troppo spesso, però, spiegano i gestori, questi episodi non sembrano tradursi in conseguenze concrete.

Da qui l’appello rivolto alle istituzioni: servono controlli più efficaci e interventi immediati per tutelare le associazioni che, con sacrificio e dedizione, rappresentano un presidio sociale ed educativo per il territorio.

“La Cittadella dello Sport è un luogo di crescita, aggregazione e valori – sottolineano i responsabili –. Lo sport educa, unisce e crea valore sociale. Per questo merita rispetto e protezione”.