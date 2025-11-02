Siracusa, ancora un passo indietro: a Giugliano è notte fonda

Casarano è già nel dimenticatoio. A sette giorni dal rotondo successo del “De Simone”, il Siracusa cade ancora. Sesta sconfitta in altrettante trasferte per la squadra di Turati, che anche nel delicato scontro diretto di Giugliano conferma tutti i propri limiti: difesa fragile, poca cattiveria e polveri bagnate in attacco.

Al “De Cristofaro” si affrontano due squadre in piena lotta salvezza: il Giugliano di Capuano, a caccia di riscatto dopo l’esordio negativo in panchina, e il Siracusa reduce dal 4-1 al Casarano e desideroso di dare continuità. Turati conferma dieci undicesimi del successo di sette giorni fa, con Zanini a destra in difesa al posto di Sapola.

La prima vera occasione è dei padroni di casa: al 15’ La Vardera centra il palo con un sinistro velenoso, poi Pacciardi salva sulla ribattuta. Il vantaggio gialloblù arriva al 25’: sugli sviluppi di un corner, Ibou Balde addomestica una palla vagante e fulmina Farroni. È la dodicesima partita consecutiva in cui il Siracusa non riesce a mantenere la porta inviolata.

Gli azzurri reagiscono al 35’ con un contropiede firmato Molina-Di Paolo, ma il mancino dell’esterno finisce a lato. Poco prima dell’intervallo ancora Balde trova il raddoppio, poi annullato per fuorigioco dopo controllo del Fvs. Scampato pericolo, ma al 44’ è Nepi a divorarsi il 2-0 da posizione favorevole.

Nella ripresa Turati prova a dare più fisicità inserendo Gudelevicius per Frisenna, ma il copione non cambia. Il Siracusa tiene palla, palleggia, ma non punge. Al 63’ arriva la doccia fredda: Improta pennella da sinistra e Prado di testa firma il raddoppio. Lo stesso attaccante, cinque minuti dopo, colpisce il palo, ma è in fuorigioco.

Al 75’ uno squillo azzurro riaccende la speranza: Gudelevicius capitalizza una bella azione corale e accorcia le distanze, trovando il primo tiro nello specchio della gara. Il Siracusa spinge, Turati tenta il tutto per tutto con Capanni accanto a Molina, ma manca lucidità negli ultimi venti metri. Nel finale Cancellieri sfiora il pari su punizione, ma il pallone sibila a lato.

Finisce 2-1 per il Giugliano e per il Siracusa è ancora notte fonda. La classifica resta preoccupante, la fragilità difensiva cronica e la squadra non riesce a invertire la rotta